SHOW DE PRêMIOS Bicicleta Elétrica é entregue ao vivo Ganhadora ficou muito feliz surpresa quando recebeu a ligação da equipe

31 MAI 2020 - 11h:00 Por Beatriz Rodas

Foi um mês inteiro falando sobre ela. Dia a dia sorteando cupons ao vivo. Ousamos arriscar um possível recorde de participações. E a tão amada e desejada bicicleta elétrica foi sorteada!

Lilian Mattos, a ganhadora, contou que, quando recebeu a ligação da equipe, ficou muito feliz surpresa. “Eu estou muito feliz por ter ganhado a bicicleta elétrica. Acompanho a TVC todos os dias, desde o horário da manhã, no jornal das 6h30, com a Ana Cristina, e na hora do almoço também assisto. Participo de todos os programas e participei várias vezes do Show de Prêmios também”.