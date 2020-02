TRêS LAGOAS ‘Obras de drenagem são prioridades’, diz presidente da Câmara Presidente da Câmara diz que vereadores autorizaram empréstimo por entender necessidade de obras

27 FEV 2020 - 09h:47 Por Ana Cristina Santos

Não é de hoje que moradores de diversos bairros de Três Lagoas sofrem com os problemas de alagamentos ocasionados pelas chuvas. Nesta semana, por exemplo, mais uma vez, ruas, avenidas e casas foram alagadas. Em meio a tantas reclamações nas redes sociais, algumas eram de que a culpa pela demora seria dos vereadores que não aprovaram o projeto autorizando o município a contrair um empréstimo para a execução de obras de drenagem e asfalto.

O presidente da Câmara de Vereadores de Três Lagoas, André Bittencourt (PSDB), participou do jornal RCN Notícias da TVC e Cultura FM para esclarecer o assunto.

Em julho do ano passado, a Câmara aprovou dois projetos autorizando a prefeitura a contratar o empréstimo de R$ 243 milhões para a execução dessas obras.

Um dos projetos prevê empréstimo de R$ 43,4 milhões na Caixa Econômica Federal por meio do Programa Avançar Cidades – Saneamento, com contrapartida de R$ 4 milhões da prefeitura. O placar da votação foi 16 vereadores a favor e um contra - Flodoaldo Moreno (Solidariedade).

O segundo autoriza operação de crédito externo junto a CAF (Corporação Andina de Fomento), com a garantia da União, no valor de US$ 50 milhões - cerca de R$ 200 milhões. A votação foi de 15 a 2, com votos contra de Renée Venâncio (PSD) e Flodoaldo Moreno.

O presidente da Câmara explicou que, no final de 2018 a prefeitura havia encaminhado os projetos, mas por falta de informações, na ocasião a Câmara não aprovou. Depois de reuniões com técnicos da prefeitura, a maioria dos vereadores resolveu aprovar por entender que seria, no momento, a solução para esses problemas dos alagamentos.

Ainda segundo Bittencourt, é preciso resolver de uma vez por todas essa situação. Segundo ele, Três Lagoas tem uma série de prioridades, mas solucionar os problemas dos alagamentos, sem dúvidas é uma delas.