VILA PILOTO E JARDIM MARISTELA Bloqueio químico tenta impedir o avanço da dengue em bairros Agentes fazem trabalho de conscientização aos moradores e e eliminação de focos

20 FEV 2020 - 08h:00 Por Tatiane Simon

Com o registro de 269 casos confirmados de dengue somente neste ano, em Três Lagoas, a Secretaria Municipal de Saúde tem intensificado os trabalhos de enfrentamento à doença. Os bairros Vila Piloto e Jardim Maristela receberam, nesta quarta-feira (19) o bloqueio químico com bombas costais motorizadas de pulverização de inseticida.

Além do trabalho em bairros, os agentes foram em locais públicos, como o Velório Municipal e no Cemitério Municipal. Nestes pontos, os alvos eram vasos de plantas e de flores, deixados pelas famílias nos túmulos, que possam servir como focos criadouros do Aedes aegypti.

Estas mesmas ações de mobilização social contra o Aedes aegypti serão levadas às famílias do Distrito de Arapuá, nesta quinta-feira (20), a partir das 13h.