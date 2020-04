COVID-19 Boletim aponta 39 contaminados pelo novo coronavírus em Três Lagoas Nas últimas 24 horas, Saúde confirmou mais 5 casos

24 ABR 2020 - 19h:20 Por Tatiane Simon

Boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira (24) pela Secretaria Municipal de Saúde aponta que Três Lagoas tem 39 moradores contaminados pelo novo coronavírus. Foram cinco novos casos positivos para Covid-19 nas últimas 24 horas.

O JPNews noticiou na manhã de hoje três desses cinco casos. Duas mulheres de 37 anos e um homem de 51. Ambas estão em isolamento hospitalar. As outras vítimas são do sexo feminino com 31 e 36 anos.

O boletim diz que dos pacientes, o homem e duas mulheres não tiveram contato com infectados, nem viagens recentes, gerando a suspeita que o contágio foi possivelmente transmitido publicamente. Segundo o documento, dos 5 novos casos, 2 foram diagnosticados através de teste rápido.



Com isso, Três Lagoas soma 39 casos positivos, entre as 143 notificações atualizadas. Quatro casos estão em investigação e 98 foram descartados como negativos.