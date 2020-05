ATUALIZAÇÃO Boletim aponta 71 contaminados pelo novo coronavírus em Três Lagoas Foram registrados 4 novos casos de Covid-19 nesta quinta-feira

8 MAI 2020 - 08h:20 Por Tatiane Simon

Subiu para 71 o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus em Três Lagoas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, mais quatro moradores testaram positivo para a doença Covid-19. O dado é do boletim epidemiológico mais recente divulgado pela pasta.

Somente um dos quatro novos casos teve contato com pessoa contaminada. Os outros três são considerados pacientes sem vínculo. Os pacientes são duas mulheres, uma com 61 e outra com 38 anos, e dois homens, um de 45 e outro de 66 anos. Todos estão em isolamento domiciliar e nenhum deles possui comorbidades.

Com 71 casos positivos, 22 estão em tratamento e 46 pessoas estão recuperadas da doença, conforme o último boletim epidemiológico.