TRêS LAGOAS Boletim aponta diminuição do ritmo de novos casos de dengue Pulverização é mantida em bairros com alta incidência do mosquito Aedes aegypti

1 ABR 2020 - 05h:43 Por Valdecir Cremon

Pulverização é mantida em bairros da zona Norte da cidade - Valdecir Cremon/JPNews A Secretaria Municipal de Saúde divulgou, nesta terça-feira (31), o novo boletim de acompanhamento da dengue na cidade, referente ao período de 23 a 30 de março. A pasta informa que houve queda de quase 50% no ritmo de notificações da doença, com o registro de 71 novos casos suspeitos. Na semana anterior à do boletim foram notificados 161. Agora, o total acumulado de casos suspeitos, incluindo a 13ª semana epidemiológica, chegou a 3.069. Fevereiro foi o mês com maior número de notificações, com 1,3 mil casos. Até agora, 1.855 casos foram confirmados como positivos e 630 descartados. Outros 584 aguardam resultados de exames laboratoriais. Nesta quarta-feira (1º), funcionários do setor de Vigilância Epidemiológica fazem a pulverização de inseticida em bairros da zona Norte da cidade pela manhã e no início da noite.

