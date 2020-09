PANDEMIA Boletim aponta mais 11 casos positivos de Covid-19 O número de casos ativos, até o momento, é de 363

10 SET 2020 - 15h:16 Por Tatiane Simon

Boletim Epidemiológico Covid-19 desta quinta-feira (10) aponta que mais 11 casos foram confirmados como positivos hoje. Agora, subiu para 1.539 o total de casos confirmados desde o início da pandemia na cidade. O número de casos ativos, até o momento, é de 363.

O documento também cita que mais 9 pessoas finalizaram a quarentena, não apresentam sintomas e foram consideradas recuperadas da doença. O total de recuperados da Covid-19 chega em 1.152.

No hospital estão 23 pessoas, 04 confirmados em UTI pública, 04 em UTI privada, 06 em enfermaria pública e 03 em enfermaria privada. Entre os suspeitos, 05 estão em enfermaria pública e 01 em UTI pública. Entre os casos que estão em isolamento hospitalar, 05 são de outras cidades e não entram no Boletim de Três Lagoas como positivos, mas constam no número de leitos ocupados.