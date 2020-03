CENÁRIO POLÍTICO Bolha virtual Leia a coluna Observatório da edição do Jornal do Povo deste sábado

BOLHA VIRTUAL

A presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Simone Tebet (MDB-MS), afirmou nesta semana, durante entrevista no Roda Viva, da TV Cultura, que o presidente Jair Bolsonaro está destinando atenção política às redes sociais e colocando em segundo plano o que as ruas dizem. “O presidente vive em uma bolha virtual, que não é a realidade do país”, declarou.

AUSÊNCIA

Por falar em Simone Tebet, ela e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, foram as principais ausências no lançamento do pacote de obras do governo do Estado, sexta-feira passada. Devidamente justificadas, elas não deixaram de ser notadas principalmente pelos simpatizantes que esperam pela oportunidade de revê-los.

ALINHAVOS

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) cuida, a partir de agora dos alinhavos eleitorais com um olho no peixe da eleição municipal deste ano e outro no gato da disputa pelo Senado em 2022. Como não gosta de antecipar movimentos, vai costurando com paciência alianças e apoios nas mais diferentes regiões e partidos. E põe diferentes nisso!!!

ALIANÇA

Em Três Lagoas, por exemplo, já está mais do que certo de que PSDB e MDB caminham juntos. MDB não lançará candidato e apoiará a reeleição de Ângelo Guerreiro (PSDB).

CEDENDO

Os últimos boletins da meteorologia política da capital Campo Grande indicam que o prefeito Marquinhos Trad (PSD) vai mesmo evitar chuvas e trovoadas na condução das alianças, e deve oferecer a vaga de vice aos tucanos. As apostas de que terminaria mantendo a atual vice Adriane Lopes (Patriotas) estão perdendo força. É o caso típico da quebra de ovos sem a qual não sai omelete.

JANELAS USADAS

Não se esperava que a janela partidária – período em que os vereadores podem mudar de partido sem perder o mandato – fosse tão utilizada. É tanta gente pulando de um lado para outro nesta tal janela que um desavisado poderia até achar que se trata de fuga ou invasão. Nada. É só vereador mudando de partido...

SEM JANELA

O deputado estadual Coronel David (PSL) está deixando a legenda. Bolsonarista de primeira hora vai para o Aliança, mas antes disso já entrou na Justiça para garantir condições de mudar de legenda sem perder mandato, considerando o péssimo ambiente interno que passou a viver entre os bivaristas. Deve ganhar decisão favorável considerando o precedente de outro deputado , Jamison Name que foi alforriado da filiação ao PDT recentemente. Davi está sendo cortejado pelo DEM para disputar a prefeitura da capital.

REELEIÇÃO

Não há mais céu de brigadeiro na formação da nova Mesa Diretora do Tribunal de Contas do Estado. Por conta de mudanças bruscas nos bastidores, as favas contadas na reeleição do conselheiro Iran Coelho das Neves, estão sendo trocadas pelas favas descontadas de acordos anteriores. Poucas, porém turbulentas águas rolam sob as arcadas do TCE.