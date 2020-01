ESPORTE Bolsa Atleta beneficia somente dois atletas três-lagoenses Ao todo, 93 atletas de MS serão contemplados com o benefício federal

3 JAN 2020 - 08h:20 Por Tatiane Simon

O benefício Bolsa Atleta, do Governo Federal, vai atender somente a dois atletas de Três Lagoas. Em todo o Estado, 93 atletas serão contemplados com o benefício, segundo a lista divulgada pelo Ministério da Cidadania. Os atletas três-lagoenses integram a categoria Nacional e são eles: André Luis Barroso Filho, de bocha paralímpica, e a atleta de vôlei de praia, Ana Carolina Santos. O valor da bolsa é de R$ 925.

Segundo informou o Governo Federal, o investimento total será de R$ 84,2 milhões. Ao todo, são cinco categorias de bolsa: Atleta de Base (R$ 370), Estudantil (R$ 370), Nacional (R$ 925), Internacional (R$ 1.850) e Olímpica/Paralímpica (R$ 3.100).

O Bolsa Atleta do Governo Federal é considerado o maior programa do mundo de patrocínio direto ao atleta. Desde a implantação, em 2005, foram concedidas mais de 69,5 mil bolsas para 27 mil atletas brasileiro. O valor destinado para a política pública ultrapassa R$ 1,2 bilhão.

O Governo do Estado, por intermédio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), permite que os beneficiados pela Bolsa Atleta estadual também recebam auxílio financeiro do programa federal. Os atletas sul-mato-grossenses contemplados com a Bolsa Atleta da Secretaria Especial do Esporte, órgão vinculado ao Ministério da Cidadania, podem ser selecionados pelo programa estadual da Fundesporte na categoria Pódio Complementar.