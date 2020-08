ECONOMIA Bolsonaro diz que auxílio emergencial vai até dezembro e anúncio alivia famílias três-lagoenses Benefício foi prorrogado para cinco parcelas em julho e tem contribuído consideravelmente no orçamento de muitas pessoas

26 AGO 2020 - 12h:00 Por Tatiane Simon

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse que o Auxílio Emergencial será prorrogado até dezembro. Ele não disse, no entanto, se o valor do benefício será mantido. O benefício paga, desde abril, R$ 600 mensais aos trabalhadores informais e desempregados em razão da pandemia do coronavírus. A última parcela, para os trabalhadores que fazem parte do programa Bolsa Família, termina de ser paga no final deste mês.

"O Auxílio Emergencial foi bem-vindo, mas ele custa R$ 50 bilhões de reais, e infelizmente não pode ser definitivo, mas vamos continuar com ele, mesmo com valores diferentes, até que a economia possa pegar em nosso país", disse durante o discurso.

O auxílio previa o pagamento de três parcelas de R$ 600 para trabalhadores informais e desempregados em função da pandemia do novo coronavírus. O benefício foi prorrogado para cinco parcelas em julho, e tem contribuído consideravelmente na vida das famílias três-lagoenses.

