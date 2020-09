QUEIMADAS Bombeiros atendem mais de 20 ocorrencias de incêndios em Três Lagoas Os incêndios acontecem tanto em áreas rurais, quanto em área urbanas

14 SET 2020 - 16h:12 Por Israel Espíndola

O céu cinzento é a prova que o Estado está pegando fogo, e na costa leste não é diferente, só neste final de semana o 5° Grupamento do Corpo de Bombeiros, localizado em Três Lagoas atendeu mais de 20 ocorrências envolvendo queimadas florestais e urbanas.

Na última sexta-feira (11), os militares do Corpo de Bombeiros lotados no 5° Grupamento foram acionados para ações de combate a incêndios em vegetação numa área próximo a cidade de Inocência, fazenda lobo, área da Eldorado.

No domingo (13), os bombeiros foram acionados para dar apoio aos militares do Estado vizinho. O combate as chamas era numa área florestal próximo do condomínio Caribe. De acordo com as informações repassadas pelo Tenente Huanderson de Sá, os bombeiros sul-mato-grossense foram dar apoio a Brigada de Incêndios de Castilho (SP), numa área de 20m².

Além das grandes queimadas florestais, os militares do 5°Grupamento do Corpo de Bombeiros ainda tiveram que conter pequenos incêndios em terrenos baldios em vários bairros de Três Lagoas. Incêndios que saem do controle e coloca em risco residências e vidas.

Com o crescente número de incêndios urbanos, a Defesa Civil Estadual alerta: atear fogo em terrenos baldios é crime ambiental passível de multa que pode chegar a R$ 9.658. Até mesmo pessoas que colocam fogo para "limpar lixo" podem ser punidas.

A Lei de Crimes Ambientais, de número 9.605, prevê que a multa seja aplicada mesmo se a queima ocorrer em propriedades particulares. A justificativa é que o crime de poluição coloca em risco a saúde humana e a segurança dos animais, além de destruir a flora.