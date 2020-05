RODOVIA Professora e filhos morrem em acidente entre carro e carreta Mulher e dois filhos perderam a vida, na BR-262, em Três Lagoas

21 MAI 2020 - 13h:01 Por Alfredo Neto

O Corpo de Bombeiros corrigiu as informações relacionadas ao trágico acidente registrado na manhã desta quinta-feira (21), na rodovia BR 262, próximo ao Distrito de Garcias, em Três Lagoas.

A atualização foi feita às 12h20 desta quinta-feira. A professora Nilda Torales Ferreira, de 33 anos, e os dois filhos, morreram na hora. Eles estavam em um carro de passeio que se envolveu em um acidente com uma carreta. Os três ocupantes do automóvel não resistiram e faleceram antes da chegada do Corpo de Bombeiros. O condutor da carreta nada sofreu.

A informação anterior era que havia apenas uma criança no carro. No entanto, a informação foi corrigida após a perícia técnica da Polícia Civil concluir os trabalhos de retirada dos corpos, que estavam presos às ferragens. Nilda teria tentado fazer uma ultrapassagem regularmente quando fazia o trajeto Água Clara - Três Lagoas, mas acabou colidindo frontalmente contra a carreta.

Nilda era professora e presidiu por três anos consecutivos o Lions Club de Três Lagoas. Os nomes e idades das crianças vítimas do acidente não foram divulgados.