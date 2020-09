QUEIMADAS Comandante diz que os bombeiros estão exauridos com incêndios acima da média São focos de incêndios em áreas florestais e terrenos urbanos que diariamente os militares dos bombeiros estão combatendo

17 SET 2020 - 15h:30 Por Israel Espíndola

Os efeitos do aquecimento global refletem diretamente nos termômetros, em 2020 estamos tendo um inverno quente e seco. E essas condições climáticas favorecendo para o descontrole de incêndios provocados pelo homem.

As queimadas neste ano estão acima da média, são focos de incêndios em áreas florestais e terrenos urbanos que diariamente os militares dos bombeiros estão combatendo.

O tenente coronel Leandro Mota Arruda, comandante do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas comentou que seus comandados estão exauridos com tantas ocorrências registradas em Três Lagoas.

Confira a entrevista

: