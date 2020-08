INCêNDIOS Bombeiros reúnem lideranças para elaborar plano de incêndios Na reunião foi criada a força tarefa de contenção aos incêndios florestais

6 AGO 2020 - 16h:00 Por Da redação

A reunião aconteceu na manhã desta quinta-feira (06), no 5º Grupamento de Bombeiros Militar, onde vários representantes de Órgãos ligado ao Meio Ambiente, estiveram reunidos para elaborar um plano de ação frente aos incêndios florestais que ocorrem no município de Três Lagoas.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, só neste ano os incêndios já representam um aumento de 30% nos atendimentos do 5º Grupamento de Bombeiros Militar. Estavam presentes representantes da Polícia Militar Ambiental, IMASUL, Promotoria do Meio Ambiente, Delegacia Regional de Polícia Civil, Câmara Municipal, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio, Sindicato Rural de Três Lagoas e PAM - Plano de Auxílio Mútuo de Três Lagoas.

Durante a reunião, foram discutidas várias ações tomadas por cada Órgão representado, foram repassados aos participantes, as parcerias existentes entre os vários órgãos que fazem desde a fiscalização até a extinção de incêndios. Também foi firmado o compromisso, de intensificar a fiscalização aos terrenos baldios, que são os possíveis focos de incêndios urbanos, agilizar a comunicação entre os órgãos para a aplicação de medidas como multas e notificações.

Também foi criada a força tarefa de contenção aos incêndios florestais, como o objetivo de reduzir o número de ocorrências no Município de Três Lagoas, que vai fiscalizar, multar e principalmente divulgar ações de conscientização de que queimar aquele amontado de folhas, também é um crime ambiental.