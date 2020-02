GASTOS Botijão do gás de cozinha pode custar até R$ 81 em Três Lagoas No ranking, Nova Andradina tem o gás de cozinha mais barato

21 FEV 2020 - 08h:00 Por Tatiane Simon

O preço do botijão de gás de 13 quilos, em Três Lagoas, está entre os mais caros de Mato Grosso do Sul. Das sete cidades do Estado analisadas pela Agencia Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Três Lagoas é a terceira mais cara. O preço do gás em Três Lagoas varia entre R$ 68 e R$ 81.

No ranking, Nova Andradina tem o gás de cozinha mais barato. O preço médio R$68,32. Campo Grande vem na sequência a R$ 69. Depois, Ponta Porã a R$69,50. Três Lagoas, com o custo médio a R$ 71,50. Dourados comercializa a R$ 72.69, Coxim a R$ 87 e Corumbá a R$ 91,50, o valor mais caro, segundo a ANP.