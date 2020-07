FÃ Brasileira viraliza dançando ‘Holiday’ e é notada por Madonna Veja a reação da cantora pop no Twitter

24 JUL 2020 - 08h:04 Por Redação

O vídeo de uma mulher dançando ao som de “Holiday” circulou nas redes sociais ao longo desta semana. Nas imagens, Maria Solange Paulino Amorim, de 50 anos, dança sozinha em um bar de Manaus.

Dedicando o momento ao filho, ela reproduz uma coreografia bastante parecida com a que a rainha do pop, uma então iniciante, executa no clipe oficial da faixa, lançado em 1983. Ao fundo, alguém grita “Vai, Dona Marina”.

Com a ajuda de fãs da artista, Maria Solange ganhou rápida notoriedade e, sob o apelido de Marina Silva de Manaus, chamou a atenção da própria Madonna. Na noite da última quarta-feira (23) a artista americana compartilhou um trecho do vídeo, seguido por uma reflexão:

“Você está se sentindo sem esperança hoje? A vida parece ser uma má notícia atrás da outra? O Apocalipse parece estar chegando. Eu acho que muitos de nós sentimos o mesmo. Em dias como este, temos apenas que aumentar a música e dançar”.

(Fonte: Papel POP)