TRêS LAGOAS Brechó da Rede Femenina reabre após reforma Local vende roupas, sapatos e acessórios a partir de R$ 3

7 OUT 2020 - 15h:10 Por Tatiane Simon

O "Brechó do Bem", da Rede Feminina de Combate ao Câncer, ficou por 15 dias fechado por conta de uma reforma no local. Nesta semana, o prédio abriu as portas novamente.

O espaço oferece mais de 100 peças entre roupas, sapatos e acessórios femininos e masculinos, que são comercializadas a um valor mínimo de R$ 3.

Toda a renda do brechó é destinada à manutenção da rede.

O local também recebe doações da comunidade.

O brechó está localizado na avenida Eloy Chaves, 1938 - Vila Nova.