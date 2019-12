ENTREVERO Briga entre catadores de latinhas termina com grávida ferida a faca Discussão começou entre dois homens, no meio da tarde deste feriado de Natal

25 DEZ 2019 - 18h:13 Por Valdecir Cremon

Uma mulher ainda não identificada foi levada em estado grave pelo Samu ao Hospital Auxiliadora, na tarde desta quarta-feira, feriado de Natal, após ser ferida a facadas por um homem, na porta de um depósito de materiais recicláveis no bairro Santos Dumont, zona Sul de Três Lagoas. A tentativa de feminicídio ocorreu após discussão sobre quantidades de papelão e alumínio recolhidos pelos envolvidos.

A vítima tem 30 anos e está no quarto mês de gestação. Ela foi ferida no peito e no pescoço.

Segundo testemunhas, a mulher foi atacada por Wagner Mathias de Oliveira, marido de outra recicladora. Ele e o marido da vítima discutiam sobre os materiais. Vagno se feriu numa queda de bicicleta quando tentava fugir do local e foi preso em flagrante por policiais militares. A faca foi apreendida. (Com informações de Alfredo Neto)





Faca usada no crime, apreendida pela Polícia Militar (Foto: Alfredo Neto/JPNews)