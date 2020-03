BRIGA EM FAMÍLIA Briga entre mãe e filho acaba com arma de padrasto presa Após agredir a mãe o menor contou para a PM onde estaria arma do padrasto

12 MAR 2020 - 15h:00 Por Alfredo Neto

Uma discussão entre mãe e filho por causa de um aparelho celular foi parar na delegacia nesta terça-feira (12) na rua Taufic Farran, bairro Vila Piloto, zona Leste de Três Lagoas.

A discussão começou após a mãe questionar sobre um celular que o filho usava, por conta de o adolescente ter diversas passagens na polícia a mulher acreditava que fosse produto de furto.

Após se negar a entregar o celular para a mãe, o adolescente partiu para cima da vítima e começou agredir a mulher, a briga foi separada com a chegada da Polícia Militar que foi chamado por vizinhos.

A mulher relatou aos militares que desde que o filho saiu da UNEI (Unidade Educacional de Internação) para jovens infratores, a vida tem sido um ‘inferno’ e as brigas por causa das drogas são constantes.

O menor não informou a origem do celular, mas relatou para os policiais um local da casa onde o padrasto escondia um revólver calibre 22, em revista no imóvel os militares encontraram o revólver 22, duas munições cali.22, quatro munições cali.28, dois estojos cali.16 deflagrados, dois estojos cali.20 deflagrados. Também foi encontrado pelos militares quatro embalagens fechadas com pólvora.

O homem dono da arma não foi encontrado e irá responder por posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido.