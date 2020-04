TENTATIVA DE HOMICÍDIO Briga entre mendigos termina em esfaqueamento O crime aconteceu na NOB e vítima correu até a praça Ramez Tebet pedindo por socorro

14 ABR 2020 - 19h:28 Por Alfredo Neto

Um morador de rua ainda não identificado foi esfaqueado no começo da noite desta terça-feira (14) na avenida Advogado Rosário Congro, no centro de Três Lagoas.

Testemunhas contaram que a briga começou em um barracão abandonado na área da NOB, onde andarilhos e usuários de drogas se reúnem. Após começarem a brigar, um dos andarilhos tentou fugir para a praça Senador Ramez Tebet, mas foi alcançado e esfaqueado.

Mesmo ferido a vítima correu até a base móvel da Polícia Militar, na praça e pediu por socorro. A Polícia Militar chamou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que após os primeiros atendimentos, socorreu a vítima as pressas para o Hospital Auxiliadora por causa da gravidade dos ferimentos.

O autor das facadas foi preso alguns metros do local e levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), durante a prisão o autor das facadas relatou apenas que a briga teria sido motivada por pinga, e que não falaria mais nada.

O homem vítima da tentativa de homicídio foi levado em estado grave para o Hospital Auxiliadora, por causa da grande quantidade de sangue perdido foi impossível precisar quantas perfurações a vítima sofreu, mas duas facadas (uma no pescoço na altura da jugular, e outra no tórax) causaram preocupações aos socorristas do Samu por conta da hemorragia intensa da vítima.