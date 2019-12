CONFUSÃO Briga generalizada entre vizinhos termina na Depac A PM foi chamada após um dos envolvidos na briga supostamente estar armado

19 DEZ 2019 - 08h:40 Por Alfredo Neto

Uma briga generalizada entre vizinhos terminou na delegacia na madrugada desta quinta-feira (19) na rua dos Fotógrafos, bairro Jardim das Violetas, zona Sul de Três Lagoas.

Após um desentendimento entre dois vizinhos por volta das 2h da manhã desta quinta-feira, a Polícia Militar precisou ser acionada para intervir na briga que teria saído do controle com a interferência de familiares e outros vizinhos de ambos os lados, tornando a briga generalizada.

A solicitante que é mãe de um dos envolvidos na briga, foi quem acionou a PM e informou que além de ter várias pessoas se agredindo no meio da rua, uma pessoa possivelmente estaria armada com um revólver.

Rádio Patrulha e a Força Tática da Polícia Militar foram para o local, com a chegada da PM os dois envolvidos na briga continuaram a discutir e trocar ameaças e foram levados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) as demais pessoas envolvidas na briga fugiram ao avistar as viaturas da polícia.

Na delegacia as partes optaram em não representar criminalmente e foram liberados, não foi informado o motivo da discussão que causou a briga generalizada durante a madrugada, mas a PM permaneceu em rondas pela região do Jardim das Violetas em busca do suposto homem que estaria com uma arma de fogo no momento da briga.