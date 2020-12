FACADA Briga por inventário termina com homem esfaqueado Discussão entre cunhados terminou em tentativa de homicídio

2 DEZ 2020 - 16h:47 Por Alfredo Neto/JPNews

Um homem de 39 anos, se tronou vítima de uma tentativa de homicídio após ser esfaqueado pelo cunhado de 34 anos, no início da tarde desta quarta-feira (2), na rua Raphael de Haro, bairro jardim das Oliveiras, zona Sul de Três Lagoas.

A vítima estava em uma motoneta Shinneray na rua Raphael de Haro, quando próximo a um supermercado acabou sendo surpreendido pelo cunhado e derrubado da motocicleta, o agressor teria aproveitado a vítima caída para desferir um golpe de faca acertando a vítima no tórax.

Após ser esfaqueado pelo cunhado, a vítima conseguiu pegar um pedaço de madeira e evitar que fosse morto pelo autor que teria tentado desferir mais golpes de faca contra à vítima. O teria ameaçado a vítima dizendo, “vou invadir o hospital e terminar de te matar”.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado, mas familiares da vítima o socorreu em um veículo particular para o Hospital Auxiliadora, a vítima deu entrada no Pronto Socorro do H.A, consciente e orientado e não corre risco de morte. Em nota a acessória do Hospital informou que o material cortante não perfurou nenhum órgão importante e a vítima felizmente não corre risco de morte.

A Polícia Militar foi até o H.A (Hospital Auxiliadora) para ouvir da vítima detalhes do crime e da motivação, aos policiais o ferido contou que o cunhado, e os irmãos brigam constantemente devido a um inventário e pela vítima sempre orientar a esposa, o cunhado teria se irritado e tentado contra sua vida.