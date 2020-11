AMEAÇA Briga por lixeira em condomínio termina em ameaça de morte Dez moradores de um residêncial registraram um B.O contra vizinho após ameaça

3 NOV 2020 - 15h:30 Por Alfredo Neto

Dez pessoas procuram a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) na noite desta segunda-feira (2) para registrar um boletim de ocorrência por ameaça de morte, contra um vizinho.

As vítimas que residem em um condomínio na rua Dom Pedro l, bairro Santa Luzia, relataram que o autor e as vítimas são vizinhos e na noite de segunda-feira, acabaram se desentendendo por conta de uma lixeira que é de uso coletivo.

Após uma discussão as vítimas relataram ter sido ameaçadas pelo autor com à frase: “PODE VIR UM POR UM, EU MATO TODOS VOCÊS”, com medo das ameaças os moradores procuraram a delegacia e registraram um boletim de ocorrência por ameaça de morte e disseram ao delegado de plantão que irão representar criminalmente contra o autor que não teve o nome divulgado.