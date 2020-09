PINGA FACA E PORRETE Briga termina com casal ferido e um conduzido para a Depac Tudo teria começado após casal fazer ingestão de pinga

21 SET 2020 - 00h:10 Por Alfredo Neto

Uma briga entre família terminou com duas pessoas feridas na cabeça por uma barra de ferro e uma pessoa acabou detida às 23h e 30 minutos da noite deste domingo (20) no Conjunto Habitacional Novo Oeste, residêncial Ema, bloco M, zona Oeste de Três Lagoas.

Uma mulher de 35 anos, e o marido de 20 foram lesionados na cabeça com uma barra de ferro por um vizinho, após o casal tentar agredir um senhor de 55 anos.

A mulher que bebia pinga com o marido teria discutido com o senhor de 55 anos que é sogro dela, e após discutir com o sogro, a mulher se apoderou de uma faca e partiu pra cima do homem.

Um vizinho de 28 anos que presenciou a briga, se pegou uma barra de ferro e atingiu a mulher na cabeça, na intenção de evitar que ela esfaqueasse o próprio sogro. Ao ver a mulher ser agredida, o rapaz de 20 anos partiu para cima do vizinho com o intuito de defender a mulher e também foi agredido na cabeça com uma barra de ferro.

A Polícia Militar foi chamada e o vizinho, autor das agressões foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), junto com o sogro que confirmou as agressões sofridas por filho e nora. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local e socorreu as vítimas para à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) com perfurações profundas na cabeça.