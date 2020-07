TRêS LAGOAS Cabine de carreta carregada com celulose é incendiada Militares do Corpo de Bombeiros conseguiram controlar o incêndio

13 JUL 2020 - 17h:50 Por Ana Cristina Santos

A cabine de uma carreta carregada com celulose de uma das fábricas de Três Lagoas foi destruída por um incêndio na tarde desta segunda-feira (13), na BR-158, nas proximidades da ponte sobre o rio Sucuriú.

A carreta seguia com destino a Aparecida do Taboado, quando em um determinado momento, ainda não se sabe as causas, a cabine começou a pegar fogo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o incêndio, evitando que a carga fosse destruída. Dois mil litros de água foram utilizados no combate ao incêndio.