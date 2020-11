CRIME ELEITORAL Cabo eleitoral é preso por boca de urna em Três Lagoas Prática de boca de urna é proibida durante o dia da votação das eleições municipais

15 NOV 2020 - 15h:45 Por Kelly Martins

A Polícia Militar prendeu em flagrante o cabo eleitoral de um candidato a vereador, em Três Lagoas, na tarde deste domingo (15). Ele estava praticando boca de urna, o que é proibida durante o dia da votação das eleições municipais, no Distrito de Arapuá. Por meio de denúncias, pelo 190 da PM, uma equipe foi até o local e constatou o crime eleitoral.

O suspeito não teve a identidade revelada pela polícia e foi levado para a Polícia Federal. O material distribuído por ele no Distrito do Arapuá foi apreendido pelos policiais militares. Essa é a primeira prisão registrada em Três Lagoas no domingo de eleição.

Outras ocorrências

Em Mato Grosso do Sul, ocorreram prisões em Selvíria, Campo Grande e Dourados. Em Selvíria, um cabo eleitoral também foi flagrado fazendo boca de urna. Conforme divulgado pela Polícia Federal, na capital, dois homens foram detidos. Um deles por desobediência e tumulto, crimes previstos nos artigos 296 e 347 da lei 4.737 de 1965. O segundo eleitor foi por tirar foto da urna eletrônica. Em Dourados, uma mulher foi presa pelo mesmo crime.