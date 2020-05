PREVENÇÃO Cabos de internet soltos sobre rua, põe em risco transeuntes Caminhão baú, é a causa mais provável para o acidente com a fiação

19 MAI 2020 - 21h:22 Por Alfredo Neto

O Corpo de Bombeiros foi chamado na noite desta terça-feira (19) na rua Duque de Caxias, cruzamento com a rua Alfredo Justino, no bairro Vila Nova, em Três Lagoas.

No início da noite desta terça-feira, cabos de internet suspensos sobre o cruzamento, colocou em risco as pessoas que por ali passavam.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e após várias tentativas sem sucesso, de contato com as prestadoras de serviços, de internet. Os militares não tiveram outra escolha a não ser o rompimento, preventivo dos cabos, para evitar acidentes devido os cabos estarem com uma altura entre 1,5 a 2 metros.

Após o rompimento preventivo dos cabos, os militares desobstruiram a rua Alfredo Justino, liberando o tráfego. Ninguém soube informar aos militares, as causas do acidente, mas os militares acreditam que um caminhão baú teria causado a derrubada dos cabos