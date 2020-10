VIOLêNCIA DOMÉSTICA ‘cachaçado’ homem desfere tapa na esposa e um soco na filha A mulher estava sendo ameaçada e sofrendo as agressõe desde sábado

26 OUT 2020 - 06h:06 Por Israel Espíndola

Um homem de 55 anos, alcoolizado, agrediu sua companheira uma mulher de 68 anos e a filha dela, uma mulher de 26 anos, as agressões aconteceram na noite de domingo (25), no bairro Paranapunga, em Três Lagoas.

Segundo o registro policial, a mulher convivia com o agressor há 12 anos, e no sábado (24), o homem começou a ameaça-la e passou uma faca no pescoço e na sequencia acertou um soco no tórax da vítima. A mulher relatou que essas agressões e ameaças começaram sem motivos. E as agressões só não continuou porque o sobrinho da mulher interviu.

No domingo novamente alcoolizado o homem começou a xingar a mulher, temendo novamente agressões a vítima pediu para que a filha fosse até lá para busca-la.

Já dentro do veículo o homem foi até o carro e solicitou que a mulher devolvesse as chaves do imóvel, ao recusar a mulher acabou levando um tapa no rosto, a filha foi defender a mãe, e quase levou um soco, passando de raspão no pescoço.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), como lesão corporal dolosa.