PITBULL Cachorro da raça Pitbull solto na rua mata cachorrinho Incidente aconteceu neste domingo e por sorte não havia crianças na rua

19 OUT 2020 - 08h:50 Por Alfredo Neto

Um cão da raça Pitbull causou pânico de populares e matou outro cão de porte menor na tarde deste domingo (18) na rua Graça Aranha, bairro Jardim Dourados, zona Oeste de Três Lagoas.



O animal que estava sem focinheira, transitou tranquilamente pelas ruas do bairro e ao chegar na rua Graça Aranha, próximo ao cruzamento com a rua Fagundes Varela, atacou um cachorro de porte menor que descansava em uma sombra.



O Pitbull atacou o ‘cãozinho’ que não conseguiu escapar e acabou sendo morto, após liquidar com a vida do cachorro, o Pitbull carregou o corpo da sua vítima por 20 metros, até uma esquina onde uma pessoa em um carro de cor branca parou, abriu a porta e o Pitbull entrou.



A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram chamados pela testemunha que presenciou o ataque, mas quando os militares chegaram o cão já havia sido levado pelo dono que não foi identificado até o momento. A Polícia Civil recebeu as imagens gravadas por uma testemunha e poderá abrir um inquérito para identificar o dono do Pitbull e responsabiliza-lo, já que passear com animal de grande porte sem focinheira, ou não tomar ações preventivas que possam evitar a fuga de animais que causam ataques a terceiros é crime.



Art. 31. Deixar em liberdade, confiar à guarda de pessoa inexperiente, ou não guardar com a devida cautela animal perigoso: Pena - prisão simples, de dez dias a dois meses, ou multa.