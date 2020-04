TRêS LAGOAS Cadastro no CadÚnico para auxílio emergencial congestiona sistema Sistema do Cadastro Único está temporariamente indisponível em todo o Brasil

2 ABR 2020 - 13h:30 Por Tatiane Simon

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Três Lagoas comunica que o serviço de atualização e inclusões ao Cadastro Único (CadUnico) está temporariamente indisponível nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do Município e em todo o Brasil.

Devido à intensa procura pelo serviço nos diversos municípios do País, o sistema eletrônico do CadUnico apresentou quedas e estará temporariamente suspenso. As equipes dos CRAS pedem a colaboração e compreensão de seus usuários e, logo que o sistema voltar ao normal, os atendimentos serão retomados.