NÃO EU! Cai mais um competidor do reality show de Três Lagoas Competidor de 20 anos não suportou o sono e o cansaço e desistiu

18 DEZ 2019 - 10h:21 Por Valdecir Cremon

Mais um competidor do reality show "Essa Honda é Minhha!" desistiu de tentar ganhar uma moto Honda 0km, de R$ 17 mil. Samuel Vitor Costa Carvalho, de 20 anos, resistiu até as 10h desta quarta-feira, com 15 horas e meia de prova. Antes dele, três competidores já haviam deixado do reality, realizado desde esta terça-feira na praça senador Ramez Tebet, no centro de Três Lagoas, promovido pelo Grupo RCN de Comunicação.

A primeira a desistir foi Kemelen Kauany Pereira, de 20 anos, aos dois minutos da madrugada de hoje. Pouco mais de uma hora depois foi a vez de Lidiane de Oliveira, de 28 anos, sair. Às 04h15 foi a vez de Thiago Osvane Nascimento, de 24 anos, deixar a prova. Todos reclamando de dores nas costas, sono e cansaço.

A prova prossegue até o último competidor conseguir permanecer montado em uma moto sem pôr os pés no chão ou quebrar regras da prova, que possui intervalos de até cinco minutos para descanso, alimentação e ir ao banheiro. Uma equipe de enfermeiros acompanha a prova, no local, e monitora as condições de saúde dos competidores.

