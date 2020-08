ATENDIMENTO Caixa abre sábado em Três Lagoas para saque do auxílio emergencial e FGTS Atendimento ao público será das 8h ao meio-dia, na agência do Centro

21 AGO 2020 - 07h:47 Por Kelly Martins

Neste sábado (22), uma das agências da Caixa Econômica Federal, em Três Lagoas, vai funcionar em horário especial. O atendimento será na unidade que fica na avenida Antônio Trajano, no Centro, a partir das 8h até às 12h. De acordo com a Caixa, o atendimento será exclusivo aos beneficiários do auxílio emergencial de RS 600 e para o saque emergencial do FGTS. Em Mato Grosso do Sul, 11 agências estarão abertas pelo mesmo período.

O banco reforça que não é preciso madrugar nas filas à espera de atendimento. Todas as pessoas que comparecerem às agências das 8h às 12h, serão atendidas no mesmo dia. A mesma orientação é válida para o atendimento realizado de segunda a sexta, entre 8h e 13h, em todas as agências do banco.

Neste sábado, poderão sacar o auxílio emergencial os beneficiários nascidos até junho, que receberam o valor na conta digital Caixa Tem. Até a liberação do saque em dinheiro, a plataforma digital permite apenas o pagamento de contas, boletos e compras por meio do cartão virtual.

Já em relação ao FGTS, podem sacar até R4 1.045 das contas vinculadas os trabalhadores nascidos até março, que também já receberam os valores pelo Caixa Tem.