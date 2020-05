TRêS LAGOAS Caixa adota medidas para evitar filas em agências de Três Lagoas Tendas e cadeiras serão disponibilizadas para acomodar melhor os clientes

19 MAI 2020 - 09h:03 Por Ana Cristina Santos

Para evitar aglomerações em frente às agências da Caixa Econômica Federal de Três Lagoas nesta segunda etapa de pagamento do auxílio emergencial, algumas medidas foram adotadas em parceria com a prefeitura.

Tendas e cadeiras serão disponibilizadas para acomodar melhor os clientes. Além disso, senhas serão distribuídas no dia anterior, das 8 h às 12 horas, para evitar que pessoas durmam na fila em busca de atendimento. O cliente retornará no dia anterior com o horário agendado.