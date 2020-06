TRêS LAGOAS Caixa adota medidas para evitar filas Distribuição de senhas no dia anterior tem contribuir para melhorar o atendimento

1 JUN 2020 - 09h:33 Por Ana Cristina Santos

Desde o início do pagamento do auxílio emergencial do governo federal, filas têm se formado em frente as agências da Caixa Econômica em todo o país. Em Três Lagoas, não tem sido diferente.

Entretanto, houve uma melhora no atendimento, depois que a gerência da Caixa, em parceria com a administração municipal de Três Lagoas, adotou medidas para evitar aglomerações e melhorar o atendimento.

A distribuição de senhas no dia anterior ao atendimento contribui para isso, segundo o coordenador da Defesa Civil, Paulo Leite, que está à frente desse trabalho.

Veja reportagem sobre o assunto