ATENDIMENTO ESPECIAL Caixa antecipa auxílio emergencial e abre sábado Atendimento será voltado exclusivamente para informações e saques sem cartão

2 MAI 2020 - 09h:05 Por Kelly Martins

A agência da Caixa Econômica, no Centro de Três Lagoas, terá atendimento ao público, neste sábado (2), a partir das 8h. O horário especial seguirá até às 14h e será voltado exclusivamente para informações e saques sem cartão do auxílio emergencial. As pessoas que receberam o crédito do benefício na Poupança Social Digital já podem efetuar o saque dos R$ 600 em espécie.

A Caixa antecipou para sábado o saque sem cartão para os nascidos em setembro e outubro. Antes, eles só poderiam efetuar o saque na segunda-feira (4). O dinheiro pode ser retirado nos caixas eletrônicos da Caixa, nas lotéricas e nos correspondente CAIXA Aqui, de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento.

Durante toda a semana, as agências tiveram filas e aglomerações para ter acesso ao auxílio emergencial. A liberação do saque foi dividida pelo mês de nascimento dos beneficiários.

Já no dia 5 de maio, o saque poderá ser feito pelos nascidos em novembro e dezembro. Para realizar o saque, o beneficiário precisa atualizar o aplicativo Caixa Tem, fazer o login e selecionar a opção “saque sem cartão”. O aplicativo vai gerar um código autorizador para saque, com validade de duas horas.

O aplicativo Caixa Tem está disponível exclusivamente para clientes da poupança social digital. Os beneficiários do Bolsa Família, pessoas que já têm poupança na Caixa e correntistas de outros bancos não precisam baixar o aplicativo.

De acordo com a Caixa, o calendário de pagamento em espécie tem por objetivo evitar aglomerações nos pontos de atendimento e nos bancos