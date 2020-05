BENEFÍCIO Caixa libera sábado R$ 246 milhões da primeira parcela do auxílio emergencial Muitos trabalhadores reclamam que ainda não receberam auxílio emergencial de R$ 600

15 MAI 2020 - 07h:30 Por Kelly Martins

A Caixa Econômica vai disponibilizar, neste sábado (16), R$ 246 milhões do auxílio emergencial referente a primeira parcela do benefício. O valor será destinado para 405.163 mil pessoas nesse lote. Muitos trabalhadores reclamam que ainda não receberam o auxílio desde abril.

De acordo com a Caixa, até esta quinta-feira (14), 52,6 milhões de trabalhadores se cadastraram para solicitar o benefício.

Caixa Tem

Para os beneficiários que recebem o auxílio emergencial pela poupança social digital, a Caixa orienta que seja realizada a atualização do Caixa Tem na loja de aplicativos. Além da alternativa para saque sem cartão, a nova versão possibilita maior número de acessos simultâneos.

Segundo o banco, essa ampliação da capacidade prevê atendimento aos usuários que não conseguem acesso imediato nos horários de maior utilização. O gerenciador de acessos (espera virtual) foi configurado para 5 mil usuários por minuto. Essa configuração está garantindo a estabilidade do serviço, com uma espera média de 1 minuto.

Saque em espécie

Os beneficiários que receberam o crédito do auxílio emergencial na poupança social digital já podem fazer o saque do benefício em espécie. A operação é realizada nos caixas eletrônicos da Caixa, nas unidades lotéricas e nos correspondentes Caixa Aqui, de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento. (Com informações da Agência Brasil).