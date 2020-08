SOLUÇÃO Caixa muda atendimento para evitar filas Neste sábado, por exemplo, haverá um mutirão para atendimento no local

22 AGO 2020 - 08h:00 Por Ana Cristina Santos

A Caixa Econômica Federal iniciou um novo método de atendimento em Três Lagoas para evitar que as pessoas fiquem horas e até dormindo em filas para serem atendidas.

No início da semana, a Caixa iniciou a distribuição de senhas no Centro Poliesportivo da Lagoa Maior, e não mais em frente a agência do Centro da cidade. A mudança de local, no entanto, não foi suficiente para resolver o problema. Muitas pessoas dormiram nas filas para pegar a senha e serem atendidas no dia seguinte.

Mas, após reunião com representantes da prefeitura, a Caixa decidiu então fazer o atendimento para auxílio e FGTS emergencial no próprio centro poliesportivo. Desde quinta-feira (20), as pessoas que vão em busca desse atendimento já saem do local com solicitação resolvida. Em alguns casos, ou quando se refere a outro atendimento, elas pegam a senhas e se dirigem a agência da Caixa.

Foi montada uma estrutura no centro poliesportivo com internet, cadeira e funcionários da Caixa para atender os clientes. O atendimento é das 8h às 13 horas.

Neste sábado, por exemplo, haverá um mutirão para atendimento no local.