EMERGENCIAL Caixa paga novas parcelas do auxílio emergencial nesta quarta Esta não será mais a última, já que o governo federal anunciou que o auxílio será prorrogado

2 SET 2020 - 07h:31 Por Tatiane Simon

A Caixa deposita nesta quarta-feira (2) auxílio emergencial de R$ 600 para 3,6 milhões nascidos em fevereiro. Esse grupo faz parte do ciclo 2 com beneficiários que recebem da 1ª à 5ª parcela, dependendo da data que entraram no programa. Além dos nascidos em fevereiro do novo grupo liberado na semana passada.

A 5ª parcela não será mais a última, já que o governo federal anunciou nesta terça-feira (1º) que o auxílio será prorrogado com mais quatro parcelas, de R$ 300 cada uma.

O pagamento das novas parcelas ainda não foi definido pelo Ministério da Cidadania, mas deverá ser incluído no calendário organizado por ciclos de crédito em conta digital e saques em espécie até o final do ano. Os beneficiários recebem a parcela a que têm direito no período de acordo com o mês de nascimento.

(Com informações da Agência Brasil)