GINÁSIO DA LAGOA Caixa atenderá público no sábado para auxílio emergencial e FGTS Atendimento ao público será das 8h ao meio-dia, no ginásio poliesportivo da Lagoa Maior

20 NOV 2020 - 08h:08 Por Kelly Martins

A Caixa Econômica Federal vai atender a população em horário especial, em Três Lagoas, neste sábado (21). O atendimento será partir das 8h até às 12h, no Centro Poliesportivo, da Lagoa Maior. O atendimento será exclusivo aos beneficiários do auxílio emergencial e para o saque emergencial do FGTS. Em Mato Grosso do Sul, 12 agências estarão abertas pelo mesmo período.

O benefício, criado em abril pelo Governo Federal, foi estendido até 31 de dezembro por meio da Medida Provisória (MP) nº 1000. O Auxílio Emergencial Extensão será pago em até quatro parcelas de R$ 300 cada e, no caso das mães chefes de família monoparental, o valor é de R$ 600.

A Caixa lembra que não há necessidade de novo requerimento para receber a extensão do auxílio. Somente aqueles que já foram beneficiados e, a partir de agora, se enquadram nos novos requisitos estabelecidos na MP, terão direito a continuar recebendo o benefício.