HORÁRIO ESPECIAL Caixa vai atender sábado auxílio emergencial e FGTS no ginásio da Lagoa Maior Horário de atendimento é das 8h às 12h, em Três Lagoas

18 SET 2020 - 08h:00 Por Kelly Martins

A Caixa Econômica Federal abre, no sábado (19), 47 agências em todo o estado de Pernambuco para atender beneficiários do Auxílio Emergencial do governo federal e do Saque Emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Três Lagoas está na lista, mas diferente de outras cidades, o atendimento especial ocorrerá no ginásio poliesportivo, na circular da Lagoa Maior, a partir das 8h até às 12h.

Neste sábado, os trabalhadores nascidos em maio e que não movimentaram a conta poupança social digital ou que tenham saldo remanescente podem fazer o saque referente aos valores do FGTS. No caso do Auxílio Emergencial, os saques são para as pessoas nascidas em janeiro.

Para efetuar o saque, é preciso fazer login no aplicativo Caixa Tem e selecionar a opção "saque sem cartão" e, depois, "gerar código para saque".