PEDESTRES Calçada é construída na lateral do Córrego da Onça Obra visa garantir mais segurança para os pedestres, no Vila Zucão

17 AGO 2020 - 08h:00 Por Kelly Martins

Uma calçada na lateral do terreno do canal do Córrego da Onça, no bairro Vila Zucão, é construída pelo Departamento de Serviços Públicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra). O objetivo é facilitar a circulação de pedestres pelo local e garantir mais segurança aos moradores.

De acordo com a pasta, são 120 metros de calçada no lado que compreende a rua Maria Guilhermina Esteves. “Este serviço já vinha sendo pedido há muito tempo e, agora conseguimos encaixar em nosso cronograma. A nova calçada vai possibilitar que os pedestres não corram riscos caminhando pelo pavimento, já que esta é uma rua de trânsito intenso”, explicou o diretor de obras, Osmar Dias.

Para a obra, o local recebeu roçada no trecho, preservando o meio ambiente em torno do córrego. O calçamento está sendo feito com recursos próprios da secretaria.