PICOS Calor provoca sobrecarga na rede de energia elétrica

10 OUT 2020 - 14h:30 Por Ana Cristina Santos

Nos últimos dias, moradores de diversos bairros de Três Lagoas tem reclamado de picos de energia, e outras situações, chegaram a ficar por um período. Isso, segundo a Elektro, tem ocorrido devido à sobrecarga na rede de energia elétrica, em decorrência do calor.

Nesse período do ano, aumenta o consumo de energia, muitos aparelhos, entre eles, o ar-condicionado, ventilador, ficam ligados ao mesmo tempo, provocando uma sobrecarga na rede, sendo necessária a troca de transformadores em algumas regiões.

A Elektro orienta que os moradores comuniquem a empresa sobre o aumento do consumo. A falha no abastecimento ocorre porque a capacidade do padrão de energia é inferior à quantidade de aparelhos que são ligados no imóvel.

Nos últimos dias, Três Lagoas tem registrado temperaturas acima dos 44º, com sensações térmicas que ultrapassam os 50º. A demanda por ar- condicionado, por exemplo, aumentou. A maioria das lojas não tem aparelhos a pronta entrega.