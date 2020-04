METEOROLOGIA Calorão continua e máxima em Três Lagoas é de 36°C Temperatura mínima é de 21ºC e sem possibilidade de chuva

2 ABR 2020 - 07h:00 Por Tatiane Simon

Quinta-feira amanhece ensolarada e com temperaturas elevadas em boa parte da região da Costa Leste de Mato Grosso do Sul. De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec/Inpe), o dia será quente em Três Lagoas com o registro de temperatura mínima de 21ºC e máxima de 36ºC. O instituto não prevê chuva.

Dia quente em Água Clara com registro de mínima de 24°C e a máxima de 34°C.

Chuva em Bataguassu e Brasilândia com registro de temperatura mínima de 24°C e a máxima de 36°C.

Nas cidades de Paranaíba e Aparecida do Taboado, a temperatura fica entre 23°C e 35°C.

Em Inocência os termômetros variam de 23°C a 36°C.