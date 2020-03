TRêS LAGOAS Calorão em março faz venda de água disparar no Centro O mês, que normalmente é com chuva, está atípico em 2020

12 MAR 2020 - 08h:11 Por Kelly Martins

O que você tem feito para espantar o calorão em Três Lagoas? O mês de março, que normalmente é com mais chuvas e de clima ameno, tem registrado altas temperaturas e baixa umidade do ar neste ano. Os termômetros têm marcado, em média, entre 32°C e 34°C, na cidade. Porém, a sensação térmica chega a 37°C.

Os moradores tentam driblar o calor e o consumo de água, por exemplo, aumentou assim como as vendas de garrafinhas, principalmente, na área central. A hidratação é muito importante nesse período e o vendedor ambulante Vergílio de Souza comemora. “Eu já vendi todas as garrafinhas de água hoje. Tenho que encher minha caixa térmica entre duas e três vezes ao dia. Está acabando o estoque e para mim é muito bom”, comemorou.

A todo tempo tem sempre alguém circulando com uma garrafinha na mão. Em duas lanchonetes, também no Centro, os estoques já estavam acabando. Em, média, conforme os estabelecimentos comerciais, foram vendidas 100 garrafinhas de água somente ontem.

A hidratação é importante nesse período. De acordo com o clínico geral, Júlio Galvez, o consumo diário deve ser acima de dois litros de água. Além de chás e sucos naturais. É importante evitar refrigerantes, segundo ele.

Baixa umidade

Além do calor, o clima seco também tem atingido Três Lagoas. Nesta quarta-feira (11), a umidade relativa do ar chegou a 20% e requer alguns cuidados com a saúde. Isso porque provoca ressecamento das mucosas e risco de infecções.

Chuva

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, a partir do dia 18 de março as chuvas devem retornar ao estado com um volume maior. No ano passado, neste mesmo período, o volume de chuva registrado em Três Lagoas, por exemplo, foi quase a metade do previsto para o mês. Em 2020 o cenário está o oposto.