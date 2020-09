40 GRAUS Calorão faz aumentar vendas de ar- condicionado Vendas de ar-condicionado aumentam 70% em Três Lagoas

30 SET 2020 - 11h:32 Por Ana Cristina Santos

Bastou os termômetros subirem para a procura por equipamentos de ar condicionado aumentar consideravelmente.

O calor não tem dado trégua em muitas cidades brasileiras. Em Três Lagoas, os termômetros têm registrado temperaturas elevadas, atingindo os 40 graus.

sem trégua do calor, a alternativa de muitos moradores de Três lagoas tem sido buscar no comércio uma solução para aguentar os dias mais quentes. Por esse motivo, segundo Davi Cândido Mendes, gestor de uma loja, houve um aumento de 70% nas vendas de ar- condicionado com a chegada do calor.