TEMPERATURA Calorão não dá trégua e a máxima em Três Lagoas é de 44ºC Clima desértico requer cuidados com a saúde, principalmente, com crianças e idosos

2 OUT 2020 - 06h:01 Por Israel Espíndola

Desde o primeiro fim e semana da primavera uma forte massa de ar quente atua sobre o Brasil provocando temperaturas muito elevadas em diversas regiões do País. Na última quarta-feira (30) cidades sul-mato-grossenses figuraram no topo da lista de recordes de calor com temperatura de 44,1°C registradas, principalmente, na costa leste.

Em Três Lagoas a sexta-feira (2), começa o dia com 26°C e a máxima é de 44°C.

Essa onda de calor está longe de se despedir. Prognóstico do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, indica que ao menos até a próxima sexta-feira (9) os dias serão de tempo seco e quente. Essa condição favorece temperaturas em torno ou acima dos 40°C e umidade do ar abaixo dos 20%.

Chuva mesmo só na próxima semana quando, os modelos meteorológicos apontam chuva para Mato Grosso do Sul a partir de domingo (11), ainda assim com baixos acumulados, mas suficientes para ameninar as temperaturas elevadas.