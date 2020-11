SESSÃO Câmara aprova gratificação para servidores que atuam no combate à Covid-19 Por conta da pandemia, as sessões na Câmara de Vereadores de Três Lagoas são semipresenciais

25 NOV 2020 - 07h:36 Por Redação

A 42ª sessão ordinária da Câmara de Três Lagoas teve a aprovação de quatro projetos de lei. Dois deles, propostos pela administração municipal, foram votados em regime de urgência. O Projeto de Lei 91 cria gratificação financeira temporária e transitória a profissionais da saúde, ligados à secretaria municipal, e que atuam nas ações de enfrentamento à Covid-19, no âmbito da atenção primária e vigilância em saúde.

Já outro projeto aprovado, autoriza a prefeitura a suspender, dos cadastros habitacionais no município, pelo prazo de 48 meses, pessoas que estimularem ou praticarem atos de ocupação de áreas públicas. A justificativa da prefeitura é que tem o dever de manter as áreas públicas “íntegras, livres, e desembaraçadas, por força do princípio da indisponibilidade do patrimônio público entre diversos outros”.

A Câmara também aprovou dois projetos de lei com denominação de vias. Um trecho entre a avenida Daniel Alencar, que começa no muro do cemitério e segue até a BR-262, passa a ser chamada de Minoru Otsubo. Já a avenida Mabel, passa a ser avenida Gilberto Carlos Bittencourt.

Repúdio

Durante a sessão, os vereadores Sargento Rodrigues e Sirlene também se pronunciaram em repúdio aos crescentes casos de violência contra a mulher, em Três Lagoas. Eles afirmaram que, diante dos fatos, é necessário que mais ações sejam desenvolvidas, no sentido de prevenção e proteção. Os vereadores se solidarizaram com as famílias das vítimas.