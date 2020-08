TRêS LAGOAS Câmara arquiva denúncia de possíveis irregularidades em obras de escolas Denúncia apontou irregularidades no contrato de quase R$ 20 milhões entre prefeitura e empreiteira

11 AGO 2020 - 16h:00 Por Ana Cristina Santos

A Câmara de Vereadores de Três Lagoas aprovou na sessão desta terça-feira (11), o relatório elaborado por Comissão de Investigação que apurou denúncias de possíveis irregularidades na licitação e na execução de obras de reforma, manutenção e adequação das escolas municipais e centros de educação infantil da cidade.

A comissão fez relatório pelo arquivamento da denúncia, o que foi acatado pela maioria do plenário.

A comissão foi criada em junho do ano passado, após denúncia apresentada pelo o vereador Gilmar Garcia Tosta (PSB), que apontou possíveis irregularidades no contrato de quase R$ 20 milhões da prefeitura com a empresa Groen Engenharia, responsável pela reforma de escolas municipais e centros de educação infantil em um contrato de 37 obras, com valor médio de R$ 800 mil .

As obras seriam executadas com base em ata de registro de preços do Exército e, segundo o vereador, para apenas manutenção de prédios, ampliações ou construções. Além disso, denunciou que a empreiteira utilizou materiais que não foram declarados na prestação de contas, como laje e ferro, bem como um reajuste de valores sobre o total do contrato.

A comissão, no entanto, entendeu que não houve irregularidades no contrato e pediu o arquivamento, sendo aceito pela maioria do plenário.