TRêS LAGOAS Câmara autoriza investimentos no programa de Telessaúde da UFMS Projeto tem cunho social e educativo no enfrentamento à pandemia da Covid-19

3 NOV 2020 - 13h:25 Por Ana Cristina Santos

A Câmara de Vereadores de Três Lagoas aprovou n sessão desta terça-feira (3), projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a adquirir e doar equipamentos à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), para a implantação e funcionamento do Projeto Unidade de Telessaúde, no Campus de Três Lagoas.

O projeto prevê a compra de cinco computadores completos, ao custo de até R$ 32 mil, para implantar o projeto, que tem cunho social e educativo no enfrentamento à pandemia da Covid-19.

Em sua mensagem, o prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), destacou que o projeto Telessaúde “vai possibilitar a ampliação do acesso de saúde qualificado, superando barreiras temporais, sociais, culturais e geográficas, bem como a falta de profissionais e recursos”.

As ações em parceria com a Coordenadoria Estadual de Telessaúde de Mato Grosso do Sul envolverão inicialmente o cadastramento de um grupo de 17 professores como teleconsultores, entre médicos de diferentes especialidades, enfermeiras, farmacêutico e psicólogo.

Estes profissionais poderão também colaborar desenvolvendo atividades de teleeducação, tais como webconferências e produção de vídeos e orientações. As ações de teleconsultoria serão direcionadas às demandas da Atenção Básica da região da Costa leste e as ações de teleeducação serão disponibilizadas na página do núcleo no estado, no endereço: http://telessaude.saude.ms.gov.br/portal/. Participarão das ações acadêmicos bolsistas e voluntários de extensão.