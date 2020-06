TRêS LAGOAS Câmara cria comissão para investigar contrato de gestão da prefeitura Comissão foi aberta após requerimento encaminhado pelo Ministério Público

16 JUN 2020 - 18h:44 Por Ana Cristina Santos

Na sessão desta terça-feira (16), a Câmara de Vereadores de Três Lagoas abriu uma comissão de investigação para apurar denúncias a respeito de um contrato realizado pela prefeitura para a elaboração e gestão de projetos públicos. O valor do contrato é de R$ 13,5 milhões, e tem prazo de 12 meses. No requerimento do MP não consta detalhes dos projetos.

A comissão foi aberta após requerimento encaminhado ao Legislativo pelo Ministério Público Estadual, que recebeu denúncia anônima, por meio de sua ouvidoria.

A comissão de investigação será presidida pelo vereador Flodoaldo Moreno (Solidariedade), e terá como relator Ivanildo Teixeira (DEM), e Luiz Akira (PSDB), membro.

A comissão terá o prazo de 90 dias para conclusão da investigação.